В страховании опасных объектов нижнюю границу тарифа предложили опустить на 25%

Для страхования котельных и теплосетей предложено повысить верхнюю границу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России предложил снизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев большинства категорий опасных объектов (ОСОПО) в рамках предстоящей тарифной корректировки. ЦБ опубликовал проект такого указания.

По опасным объектам, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа останется на прежнем уровне, а верхняя будет повышена на 25%, отмечается в пояснениях к проекту нормативного акта.

"По таким крупным опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений", - дополнил ЦБ.

Как считает регулятор, "корректировка тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности". Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года.

По данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), "более половины всех событий на опасных объектах происходят на объектах теплоэнергетики. При этом средняя выплата за вред здоровью составляет свыше 325 тысяч рублей".

С 2012 года в России действует федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (№ 225-ФЗ), который предусматривает компенсацию пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе, работникам предприятий.