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Fix Price 19 августа проведет делистинг своих ГДР с LSE

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price намерен с 19 августа прекратить листинг своих GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила компания.

Торги GDR ритейлера стартовали на LSE в марте 2021 года и были приостановлены спустя год.

"Компания провела анализ на предмет целесообразности сохранения листинга GDR на LSE, и принимая во внимание приостановку торгов ГДР на LSE с 3 марта 2022 года без каких-либо признаков их возобновления в обозримой перспективе, приняла решение, что сохранение такого листинга не является стратегическим приоритетом для компании", - объясняется в сообщении.

Fix Price продолжит торговаться на МосБирже и AIX.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец марта сеть объединяла 6,545 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price
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