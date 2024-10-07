GDR Fix Price рискуют лишиться первого уровня листинга на Мосбирже из-за ухода компании с LSE

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа выявила частичное несоответствие глобальных депозитарных расписок (GDR) ритейлера Fix Price правилам листинга в связи с делистингом с Лондонской фондовой биржи (LSE).

Согласно сообщению площадки, листинг бумаг компании на LSE являлся основанием для их включения в первый котировальный список без предъявления дополнительных требований.

Эмитенту установлен срок для устранения выявленного несоответствия, отметила биржа.

Ритейлер провел делистинг своих GDR с Лондонской биржи в августе. Как сообщала компания, бумаги продолжат торговаться на Мосбирже и казахстанской бирже AIX.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен.