МосБиржа ожидает до пяти сделок pre-IPO до конца 2024 года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - До пяти сделок pre-IPO могут пройти на новой платформе Московской биржи до конца текущего года, сообщил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин.

"Мы уже заявляли, что, естественно, на одной сделке не планируем останавливаться. Продукт запущен, мы рады, что первая сделка запущена. Безусловно, есть еще в проработке. На текущий момент мы хотели бы до конца этого года до пяти сделок", - сказал Блохин журналистам в кулуарах конференции "Развитие отечественной частной космонавтики: выход SR Space на рынок капитала".

Он добавил, что сейчас МосБиржа получает запросы от компаний из "практически всех существующих отраслей".

"Невзирая на то, что это стадия непубличного капитала, уже даже на этих стадиях мы рекомендуем компаниям быть максимально открытыми и с точки зрения новостей, и с точки зрения отчетности. Обязательно давать информацию акционерам о том, как развивается компания. Нам кажется важным, чтобы компания уже на этих стадиях привыкала быть публичной не по юридической части, а по сути", - отметил Блохин в ходе конференции.

Первой компанией, которая объявила о проведении pre-IPO на платформе МосБиржи, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space. Компания в рамках этой сделки планирует привлечь более 1,5 млрд рублей. Участвовать в pre-IPO могут только квалифицированные инвесторы. Сбор заявок будет проходить до 8 августа.

"Мы рассматриваем выход на IPO через три-четыре года", - сказал директор SR Space Олег Мансуров в ходе конференции.

О разработке pre-IPO платформы МосБиржа сообщила в августе 2023 года.