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ФНС подала иск о банкротстве частной космической компании SR Space

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом АО "СР Спейс". Согласно картотеке арбитражных дел, заявление о признании должника банкротом подано 2 июля. Других подробностей в карточке дела пока нет.

"Интерфакс" направил запрос в "СР Спейс".

АО "СР Спейс" зарегистрировано в июле 2020 года, основателем и руководителем компании является Олег Мансуров. Портфель АО включает 8 юридических лиц, в том числе ООО "СР Рокетс", ООО "СР Сателлитс", ООО "СР Дата" и др.

На сайте компании говорится, что SR Space - частная российская космическая компания. Она разрабатывает суборбитальные и орбитальные ракеты-носители сверхлёгкого и лёгкого классов, малые космические аппараты и спутниковые группировки; ПО для различных задач в аэрокосмической отрасли; а также занимается сбором и анализом космических данных.

Согласно бухотчету, в 2024 году выручка АО "СР Спейс" выросла на 20% - до 53,8 млн рублей, а чистый убыток после символической прибыли в 2023 году составил 154 млн рублей.

При этом по состоянию на 20 июня 2025 года в отношении АО действовало решение ФНС о приостановлении операций по счетам компании в четырех банках.

В июле 2024 года SR Space объявляла о проведении pre-IPO раунда инвестиций, которые пойдут на развитие компании. Компания предлагала 555 555 обыкновенных акций по 2,75 тыс. рублей за штуку, или 10% капитала на 1,5 млрд рублей.

На тот момент Мансуров сообщал, что спустя 3-4 года SR Space может выйти на IPO.

В презентации для инвесторов, посвященной сделке, сообщалось, что выручка холдинга SR Space в 2023 году составляла 183,3 млн рублей. К 2030 году консолидированная выручка прогнозировалась в размере 81,1 млрд рублей.

В инвестиционном меморандуме сообщалось, что Мансуров владеет 89% АО.

ФНС SR Space Олег Мансуров
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