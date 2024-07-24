Продажи новостроек в США в июне неожиданно снизились

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В июне 2024 года продажи новых домов в США уменьшились на 0,6% по сравнению с маем и составили 617 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в мае было реализовано 621 тысяча новостроек, а не 619 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 640 тысяч с ранее объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

Июньские продажи новостроек были минимальными за семь месяцев. Показатель был на 7,4% ниже, чем в том же месяце 2023 года.

Медианная цена нового дома в США в июне составляла $417,3 тысячи по сравнению с $417,6 тысячи год назад и $407,1 тысячи в мае этого года.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец июня составляло 476 тыс. по сравнению с 472 тыс. месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,3 месяца против 9,1 месяца в мае. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.