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Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 3,74 млн баррелей за неделю
Фото: George Rose/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 5,57 млн баррелей и составили 227,42 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,75 млн баррелей, до 125,31 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США Минэнерго
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