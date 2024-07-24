Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

Brent торгуется около $81,6 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть подскочили вверх на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов энергоносителей в стране, но быстро отыграли часть роста.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей - до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 по московскому времени составила $81,59 за баррель, что на $0,58 (0,72%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,66 (0,86%), до $77,62 за баррель.

Товарные запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 5,57 млн баррелей, дистиллятов - на 2,75 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти на 2,84 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным Bloomberg.