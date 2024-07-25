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Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за январь-июнь выросла на 21%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за январь-июнь 2024 года составила 412,816 млрд рублей, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 36% до 1,917 трлн рублей, себестоимость – на 59,7% до 1,596 трлн рублей, прибыль до налогообложения – на 16% до 430,604 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась на 21% до 321,417 млрд рублей, прибыль от продаж – на 35,5% до 137,198 млрд рублей.

Газпром нефть
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