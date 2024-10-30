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Прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла до 420 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 420 млрд рублей по сравнению с 369,5 млрд рублей годом ранее, за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка компании за этот период выросла на 17,6%, до 2,8 трлн рублей, себестоимость увеличилась в 1,3 раза, до 2,4 трлн рублей, валовая прибыль снизилась на 23%, до 452,1 млрд рублей, прибыль от продаж сократилась в 1,4 раза и зафиксирована в объеме 191,3 млрд рублей, прибыль до налогообложения составила 437,6 млрд рублей (408,7 млрд рублей годом ранее).

Газпром нефть
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