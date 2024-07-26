Нефть Brent подорожала до $82,52 за баррель

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, реагируя на сильные статданные из США и стимулы в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени составляет $82,52 за баррель, что на $0,15 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $0,66 (0,8%), до $82,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,16 (0,2%), до $78,44 за баррель. В четверг контракт подорожал на $0,69 (0,9%), до $78,28 за баррель.

Накануне стало известно, что американский ВВП, согласно предварительным данным, увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал увеличение ВВП на 2%.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.

"Когда цены на нефть отходят от фундаментальных показателей и слепо следуют за остальными рынками, мы выбираем другой путь", - отметил управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. По его словам, негативная динамика ранее была вызвана уходом инвесторов от рисковых активов.