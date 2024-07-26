Brent подешевела до $81,94 за баррель

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в пятницу после роста накануне, вызванного сильными статданными из США.

К 14:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,52%), до $81,94 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,39 (0,5%), до $77,89 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 0,8%, WTI - на 0,9% на данных об ускорении роста экономики США.

В четверг были обнародованы предварительные данные, по которым американский ВВП увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы во втором квартале после повышения на 1,4% в январе-марте. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 2%.

Также накануне Народный банк Китая внезапно снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%. Это было расценено трейдерами неоднозначно: с одной стороны, как мера стимулирования китайской экономики, а с другой - как признак её слабости.

"Цены на нефть уже несколько месяцев колеблются в достаточно узком диапазоне", - отметил старший портфельный управляющий сингапурского фонда 8vantedge Pte Стефано Грассо. По его мнению, котировки едва ли упадут ниже $70 за баррель на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и конфликтов в нефтедобывающих регионах, при этом значительный объем свободных добывающих мощностей в ОПЕК+ ограничивает рост цен.