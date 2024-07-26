ЦБ помимо повышения ставки до 18%, рассматривал сохранение 16% и повышение до 19-20%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ЦБ в пятницу помимо принятого решения повысить ставку до 18%, за которое было абсолютное большинство, рассматривал вариант сохранения ставки на уровне 16%, а также более значительного повышения до 19-20%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 18% с 16%.

Набиуллина отметила, что новые прогнозы по ключевой ставке допускают ее дальнейшее повышение, при этом высокая ставка будет держаться длительное время.

"Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени - того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года", - сказала глава ЦБ.

"Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%. Но были и предложения сохранить уровень ставки в 16% - допускали, что для возвращения инфляции к цели с учетом ставки в 16% просто нужно больше времени для того чтобы с учетом лагов жесткость ДКУ проявилась в инфляции. Но были и предложения повысить ставку и до 19%, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно будет говорить о завершении цикла повышения ставки", - перечислила она варианты, которые обсуждались на заседании.

"Мы приняли решение повысить до 18%, но, как я уже сказала, не исключаем дальнейшего повышения. Дальнейшие наши шаги будут зависеть от поступающих данных", - добавила Набиуллина.

Комментируя вопрос, почему ЦБ не рассматривал более резкое повышение ключевой ставки, глава ЦБ отметила, что "резкие повышения ключевой ставки могут использоваться центральными банками - мы тоже такое использовали, обычно в двух случаях: когда нужно купировать риски финансовой стабильности, как это у нас было в России в 2014 и 2022 году, и в случаях, когда реакция денежно-кредитной политики на рост инфляции уже сильно запоздала". В качестве примера такого запоздалой реакции Набиуллина привела Турцию.

"Но у нас нет ни рисков финансовой стабильности, ни большого разрыва между фактическим уровнем ставок и тем уровнем ставок, который требуется для замедления инфляции. Темпы роста цен в первом полугодии этого года уже были несколько ниже, чем они были во втором полугодии прошлого года, то есть повышение ключевой ставки в прошлом году имело эффект на снижение темпов инфляции в первом полугодии. Но требуется дополнительная жесткость для того, чтобы процесс снижения инфляции был необратимым", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ситуация в России "не идет ни в какой сравнение, например, с Турцией". "Поэтому мы такой вариант не рассматривали. Мы не можем сейчас задрать ставку повыше, чтобы еще быстрее вернуть инфляцию к цели", - сказала глава ЦБ.

"У такого (резкого - ИФ) повышения ставки, у этой медали, две стороны - да, мы можем достичь остановки инфляции и даже спровоцировать дефляцию запретительным уровнем ставки, но результатом будет не возвращение экономики к устойчивому, сбалансированному росту, а чрезмерное охлаждение спроса с избыточной волатильностью во всех параметрах - и в процентных ставках, и в производстве, и в занятости, и в сильном отклонении впоследствии инфляции вниз от цели. Такая чрезмерная волатильность будет иметь негативные последствия для экономического развития, поэтому у нас нет никакой необходимости для такого рода шоковых повышений", - перечислила Набиуллина негативные последствия от резкого повышения ставки.