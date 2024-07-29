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Brent подешевела до $80,72 за баррель

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали снижаться днем в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

К 14:30 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,51%), до $80,72 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,43 (0,56%), до $76,73 за баррель.

На прошлой неделе недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 1,9%.

В начале торгов в понедельник нефть дорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана в ответ на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

"Опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке спровоцировали покупки нефти, но рост оказался ограничен тревогами по поводу ослабления спроса в Китае", - написал аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава.

Ранее сообщалось, что импорт топлива в Китай сократился на 11% в первом полугодии 2024 года.

Brent WTI Китай Ливан Ближний Восток Мадждаль-Шамс Израиль
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