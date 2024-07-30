Убыток головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии вырос почти в 2 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,641 млрд рублей после 255 млрд руб. убытка за январь-июнь 2023 года, сообщается в отчетности ПАО.

Выручка выросла на 7% до 2,927 трлн рублей. При этом себестоимость увеличилась на 15%. В результате валовая прибыль сократилась на 18% до 572 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих доходов и прочих расходов выросло на 80% до 620 млрд рублей, что оказало давление на следующие строки отчета о прибылях и убытках и в конечном итоге на размер чистой прибыли.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.