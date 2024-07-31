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Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии снизилась на 7,8% до 118 млрд рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в I полугодии 2024 года снизилась на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 118 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 40% до 747 млрд рублей, себестоимость – на 43% до 523 млрд рублей, валовая прибыль – на 35% до 224 млрд рублей, прибыль от продаж – на 35% до 162 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения снизилась на 3,2% до 150 млрд рублей.

Татнефть
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