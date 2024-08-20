"Татнефть" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Татнефть" по итогам первого полугодия 2024 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 151,016 млрд рублей, что на 2,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

Результат оказался чуть ниже консенсуса аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за полугодие в размере 151,5 млрд рублей. Ближе всех оказались прогнозы аналитиков "Т-Инвестиции" и "Эйлер АТ" - 153 млрд рублей.

Выручка в январе-июне составила 931,12 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2023 года. От продажи нефти компания получила 602,7 млрд рублей (рост в 1,6 раза) выручки (до вычета межсегментных продаж и корпоративной реализации - ИФ), от реализации нефтепродуктов - 538,8 млрд рублей (рост в 1,4 раза).

На нефть, реализованную на внутреннем рынке, пришлось почти 26% всей выручки от реализации нефти - 155,3 млрд рублей, на экспортированную в страны дальнего зарубежья нефть - 29% выручки сегмента или 176,4 млрд рублей. Большая часть выручки - 44% - пришлась на межсегментную реализацию - 266,7 млрд рублей.

Большую часть выручки от переработки нефти (56%) составила реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке - 303,77 млрд рублей. Экспорт нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья принес 38% от сегментной выручки - 208,03 млрд рублей, реализация в СНГ - 1,9% или 10,1 млрд рублей.

Выручка шинного бизнеса составила 22,56 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает показатель первого полугодия 2023 года.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии "Татнефть" получила 118 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 7,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выручка выросла на 40% - до 747 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за период в размере 38,2 рубля на акцию (соответствует 75% чистой прибыли по РСБУ).