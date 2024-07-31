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Samsung Electronics увеличила чистую прибыль во II квартале почти в шесть раз

Samsung Electronics увеличила чистую прибыль во II квартале почти в шесть раз
Фото: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Samsung Electronics во втором квартале взлетела почти в шесть раз и составила 9,84 трлн южнокорейских вон ($7,11 млрд) по сравнению с 1,72 трлн вон за аналогичный период прошлого года, говорится в окончательной отчетности южнокорейского производителя чипов и потребительской электроники.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали чистую прибыль на уровне 8,23 трлн вон.

Операционная прибыль компании увеличилась почти в 16 раз и достигла 10,44 трлн вон. Инвестиции в НИОКР составили 8,05 трлн вон.

Выручка повысилась на 23% - до 74,07 трлн вон.

Samsung прогнозирует сохранение высокого спроса на чипы памяти для ИИ-серверов во втором полугодии.

Котировки акций компании выросли на 3,6% по итогам торгов во вторник.

Samsung Samsung Electronics Южная Корея
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