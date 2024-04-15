Samsung получит от США до $6,4 млрд и увеличит инвестиции в страну до $45 млрд

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics получит от правительства США финансирование в размере до $6,4 млрд и увеличит инвестиции в эту страну с $17 млрд до порядка $45 млрд, пишет Nikkei Asia со ссылкой на американские власти.

Samsung построит в Техасе два завода по выпуску чипов с использованием 2-нанометровой технологии, предприятие по корпусированию микросхем и объект для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также расширит существующее предприятие, чтобы производить энергоэффективные чипы для оборонной, аэрокосмической и автомобильной отраслей.

Первый завод начнет производство в 2026 году, второй – в 2027 году. Объект НИОКР будет также открыт в 2027 году.

Ранее власти США выделили $8,5 млрд компании Intel и $6,6 млрд – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Средства предоставляются в рамках закона Chips and Science Act, направленного на развитие американской полупроводниковой промышленности.