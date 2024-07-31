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Оборот разработчиков ПО в июне вырос на 63,6% в годовом выражении

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В июне 2024 года оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, увеличился на 63,6% в годовом измерении, сообщил Росстат.

По сравнению с маем 2024 года рост составил 64,9%. В I полугодии оборот увеличился на 47,4% по сравнению с январем-июнем прошлого года.

В абсолютном выражении оборот таких организаций в июне составил 477,5 млрд рублей.

Как говорится в материалах Росстата, оборот организаций, ведущих деятельность в области информационных технологий, в июне вырос в годовом выражении на 43,1%, а по сравнению с маем 2024 года - на 23%. В I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оборота составил 58,2%.

В абсолютном выражении оборот таких компаний составил в июне 175,5 млрд рублей.

Росстат
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