"Распадская угольная компания" добыла в I полугодии 9,6 млн тонн угля

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Распадская угольная компания" по итогам первого полугодия 2024 года добыла 9,6 млн тонн угля, говорится в докладе министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева, выступавшего на конференции "Актуальные вопросы недропользования угольных месторождений" в четверг в Кемерово.

Как сообщалось, в первом полугодии 2023 года "Распадская" добыла 8,9 млн тонн угля. Таким образом, рост объемов добычи в январе-июне 2024 года составил почти 8% год к году.

По итогам 2023 года "Распадская" добыла 18,9 млн тонн рядового угля.

С 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "Распадская" переданы управляющей организации - ООО "Распадская угольная компания".

ПАО "Распадская" (контролирующим акционером является Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8" и "Есаульская".