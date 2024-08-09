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"Распадская" завершила I полугодие с убытком, EBITDA упала на 51%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Распадская" завершила первое полугодие 2024 года с чистым убытком в размере $99 млн по сравнению с чистой прибылью в $314 млн годом ранее, сообщила компания. Диапазон полугодовой чистой прибыли, который прогнозировали аналитики, опрошенные "Интерфаксом", составлял $102-114 млн.

EBITDA упала на 51%, до $213 млн ($432 млн в I полугодии 2023 года). Средний прогноз аналитиков составлял $211 млн. Основное влияние на снижение показателя оказало падение цен реализации угля на фоне значительного сокращения мировых цен на коксующийся уголь.

Выручка угольной компании сократилась на 19%, до $999 млн против $1,226 млрд годом ранее. Консенсус составлял $1,011 млрд.

Себестоимость тонны концентрата выросла на 5% г/г, до $65/тонна, на фоне инфляции.

Чистый денежный отток от операционной деятельности за вычетом капитальных затрат составил $48 млн (чистый денежный приток в $62 млн годом ранее).

Менеджмент "Распадской" определил активы, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Убытки от обесценения таких активов оцениваются в $194 млн.

Финансовые результаты ПАО "Распадская", $ млн:

Показатель I полугодие 2024г I полугодие 2023г Динамика
Выручка 999 1 226 -19%
Себестоимость реализации (520) (514) 1%
Валовая прибыль 479 712 -33%
Операционная прибыль (90) 357 -
Прибыль до налогообложения (82) 392 -
Прибыль за период (99) 314 -
EBITDA 213 432 -51%
Капитальные вложения 152 104 46%
Денежные средства и эквиваленты 288 332 -13%
Чистый долг (230) (304) 24

Объем добычи рядового угля всех марок составил 9,9 млн тонн по сравнению с 8,9 млн тонн в I полугодии 2023 года. Объем продаж остался практически на уровне прошлого года и составил 7,1 млн тонн угольной продукции (7,4 млн тонн годом ранее).

"В начале 2024 года компания успешно решила большинство операционных задач, связанных с добычей рядового угля, и увеличила объём добычи на 11% год-к-году - до почти 10 млн тонн. Между тем, продолжающаяся мировая тенденция к снижению стоимости угля, рост ключевой ставки, а также фискальные инициативы правительства РФ негативно отразились на финансовых результатах компании", - говорится в сообщении "Распадской".

Распадская
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