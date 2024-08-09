"Распадская" завершила I полугодие с убытком, EBITDA упала на 51%
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Распадская" завершила первое полугодие 2024 года с чистым убытком в размере $99 млн по сравнению с чистой прибылью в $314 млн годом ранее, сообщила компания. Диапазон полугодовой чистой прибыли, который прогнозировали аналитики, опрошенные "Интерфаксом", составлял $102-114 млн.
EBITDA упала на 51%, до $213 млн ($432 млн в I полугодии 2023 года). Средний прогноз аналитиков составлял $211 млн. Основное влияние на снижение показателя оказало падение цен реализации угля на фоне значительного сокращения мировых цен на коксующийся уголь.
Выручка угольной компании сократилась на 19%, до $999 млн против $1,226 млрд годом ранее. Консенсус составлял $1,011 млрд.
Себестоимость тонны концентрата выросла на 5% г/г, до $65/тонна, на фоне инфляции.
Чистый денежный отток от операционной деятельности за вычетом капитальных затрат составил $48 млн (чистый денежный приток в $62 млн годом ранее).
Менеджмент "Распадской" определил активы, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Убытки от обесценения таких активов оцениваются в $194 млн.
Финансовые результаты ПАО "Распадская", $ млн:
|Показатель
|I полугодие 2024г
|I полугодие 2023г
|Динамика
|Выручка
|999
|1 226
|-19%
|Себестоимость реализации
|(520)
|(514)
|1%
|Валовая прибыль
|479
|712
|-33%
|Операционная прибыль
|(90)
|357
|-
|Прибыль до налогообложения
|(82)
|392
|-
|Прибыль за период
|(99)
|314
|-
|EBITDA
|213
|432
|-51%
|Капитальные вложения
|152
|104
|46%
|Денежные средства и эквиваленты
|288
|332
|-13%
|Чистый долг
|(230)
|(304)
|24
Объем добычи рядового угля всех марок составил 9,9 млн тонн по сравнению с 8,9 млн тонн в I полугодии 2023 года. Объем продаж остался практически на уровне прошлого года и составил 7,1 млн тонн угольной продукции (7,4 млн тонн годом ранее).
"В начале 2024 года компания успешно решила большинство операционных задач, связанных с добычей рядового угля, и увеличила объём добычи на 11% год-к-году - до почти 10 млн тонн. Между тем, продолжающаяся мировая тенденция к снижению стоимости угля, рост ключевой ставки, а также фискальные инициативы правительства РФ негативно отразились на финансовых результатах компании", - говорится в сообщении "Распадской".