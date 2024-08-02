"АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в РФ в июле на 28,1%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в июле 2024 года выросли в годовом выражении на 28,1% до 37,645 тыс. штук, что было немного ниже месячного плана, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Снижение показателя в сравнении с июнем, за который в РФ было продано 39,704 тыс. автомобилей бренда, составило 5,2%. В частности, в июле было реализовано 19,796 тыс. Lada Granta, 8,419 тыс. Lada Vesta, 7,899 тыс. машин семейства Niva, а также 757 единиц Lada Largus. Кроме того, автопроизводитель реализовал 774 легких коммерческих автомобиля.

"План продаж "АвтоВАЗа" на июль 2024 года составлял 40,2 тыс. автомобилей Lada и был выполнен на 94% в связи с продолжающимися изменениями в структуре российского автомобильного рынка. Компания отмечает падение продаж наиболее оснащенных версий флагманской Lada Vesta, на локализацию и восстановление опций комфорта и безопасности в которых было инвестировано около 5 млрд рублей", - отмечает пресс-служба автопроизводителя.

Динамику, о которой идет речь, в компании связывают со снижением доступности кредитов, отмечая, что 85% продаж Lada Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов. Также в "АвтоВАЗе" отмечают продолжающуюся экспансию китайских брендов, которые, по мнению компании, "продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением".

За январь-июль "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке в общей сложности 255,276 тыс. автомобилей (+47,6%). Из них легковых Granta - 19,796 тыс. шт., Vesta - 8,419 тыс. шт., Largus - 757 шт., семейство NIVA - 7,899 тыс. шт., а также 774 легких коммерческих автомобиля. Суммарный итог реализации июля 2024 года на 28% превышает результаты июля 2023 года, однако на 5% ниже показателей предыдущего месяца, что находится в рамках сезонных колебаний спроса.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечает необходимость защиты локального рынка от экспансии из-за рубежа. В том числе, через изменение ставки утильсбора. Также компания отмечает целесообразность перезапуска программ льготных автокредитов и лизинга.

"Стимулирование иностранных инвестиций в нашу автомобильную, компонентную или любую другую отрасль путем повышения защитных барьеров против прямого и скрытого импорта сегодня, завтра делает российскую промышленность более сильной и технологически суверенной. Да, часто это требует времени и непопулярных решений, но все они соответствуют национальным целям и стратегии развития отрасли", - цитирует Соколова пресс-служба концерна.