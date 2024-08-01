Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Текущий уровень мировых цен на нефть комфортен для российского бюджета, на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".