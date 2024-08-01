Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета РФ
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Текущий уровень мировых цен на нефть комфортен для российского бюджета, на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который и для России комфортный, и для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что цена будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов (за баррель - ИФ). Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте, может иметь колебания в ту или иную сторону. Важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, а это основа стабильности цены на нефть", - сказал Новак.