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"Агроэкспорт" назвал Россию единственным поставщиком индюшатины в КНР в I полугодии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии 2024 года импортировал 6,8 тысячи тонн мяса индейки на $21,7 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ГТУ КНР.

Все ввезенное мясо - из России.

"В первом полугодии прошлого года Россия занимала первое место в общей структуре китайского импорта мяса индейки с долей рынка 66% в натуральном выражении. Поставки также осуществлялись из Чили - 32% и США - 2%", - говорится в сообщении.

По данным консалтингового агентства Agrifood Strategies, в 2023 году РФ произвела 422 тысячи тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 1,8% больше, чем в 2022 году. Таким образом, Россия сохранила лидерство по производству этого мяса в Европе и вторую позицию - в мире, а также вышла на 4 место среди мировых экспортеров.

Agrifood Strategies Агроэкспорт КНР Минсельхоз Китай
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