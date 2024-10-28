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РФ остается единственным поставщиком мяса индейки в Китай

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - РФ остается единственным поставщиком индюшатины в Китай.

Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ГТУ КНР, за 9 месяцев 2024 года Китай импортировал около 11 тыс. тонн мяса индейки на $34,4 млн. Весь объем был поставлен из России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились в 1,6 раза в натуральном выражении и в 1,4 раза - в стоимостном.

Как сообщалось, в 2023 году РФ произвела 422,15 тыс. тонн индюшатины против 414,65 тыс. тонн в 2022 году.

По данным ГТУ КНР, всего за 9 месяцев этого года Китай импортировал из РФ мяса и субпродуктов птицы на $304,8 млн против $365,6 млн за соответствующий период прошлого года. Несмотря на снижение, РФ удалось войти в топ-3 поставщиков этого мяса на китайский рынок, поднявшись с четвертого места. Ведущим поставщиками являются Бразилия (на $1,152 млрд) и Таиланд (на $326,6 млн).

В сентябре этого года Китай импортировал из РФ мяса птицы на $32,2 млн против $39,2 млн годом ранее и $38,9 млн в августе этого года.

Агроэкспорт Китай
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