Индекс ISM Manufacturing в июне неожиданно снизился до 48,5 пункта

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае. Об этом говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,1 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце подскочил до 49,3 пункта с 45,4 пункта в мае, индикатор объемов производства - упал до 48,5 пункта с 50,2 пункта, занятости - до 49,3 пункта с 51,1 пункта, складских запасов - до 45,4 пункта с 47,9 пункта.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июне увеличилось до 51,6 пункта по сравнению с 51,3 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованных в понедельник окончательных данных. Предварительно сообщалось, что июньское значение индекса составило 51,7 пункта, и эксперты не ожидали пересмотра данных.