Индекс ISM Manufacturing неожиданно снизился в мае

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае опустился до 48,7 пункта с 49,2 пункта в апреле, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индекса до 49,6 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце понизился до 45,4 пункта с 49,1 пункта в апреле, объемов производства - до 50,2 пункта с 51,3 пункта, цен производителей - до 57 пунктов с 60,9 пункта.

Между тем подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в промышленном секторе, повысился до 51,1 пункта против 48,6 пункта месяцем ранее.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в мае выросло до 51,3 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в понедельник окончательные данные. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 50,9 пункта.