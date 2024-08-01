Вопрос о помощи "АвтоВАЗу" в реструктуризации долга отложен на фоне роста финпоказателей концерна

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Обсуждение на правительственном уровне возможных шагов по облегчению долговой нагрузки на "АвтоВАЗ" временно приостановлено на фоне роста продаж концерна и улучшения его финансовых показателей. Об этом сообщил журналистам начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО "АвтоВАЗ" Александр Виноградов.

О высокой долговой нагрузке на "АвтоВАЗ" с прошлого года неоднократно заявлял президент компании Максим Соколов. В начале 2023 года он говорил, что общая задолженность концерна перед кредиторами за 2022 год выросла до 120 млрд рублей с примерно 100 млрд рублей. На 2024 год, по озвученной Соколовым в ноябре 2023 года оценке, "АвтоВАЗ" уже закладывал рост годовой процентной нагрузки почти вдвое, до 20 млрд рублей.

На этом фоне в правительстве стали обсуждать возможную помощь автопроизводителю в части снижения его долга, о чем в феврале текущего года говорил журналистам вице-премьер Денис Мантуров. Он, согласно последней имевшейся в открытом доступе информации, по-прежнему возглавляет совет директоров "АвтоВАЗа". Соколов в конце апреля также говорил, что предложения по реструктуризации долга "АвтоВАЗа" находятся на согласовании в правительстве и в компании ждут конкретных решений к лету. Однако о таких решениях не сообщалось.

Виноградов сообщил журналистам в четверг в кулуарах XII Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ), что обсуждения, о которых идет речь, приостановлены, так как финансовое положение "АвтоВАЗа" улучшилось. "Эта тема обсуждалась, и даже было сформировано определенное поручение. Но в итоге все это пока поставлено на паузу, потому что наши финансовые показатели начали выправляться, продажи пошли хорошо. Кроме того, наши финансисты подумали – там же (в случае помощи государства по облегчению долга - ИФ) дополнительные обязательства возникают. Поэтому подумали и всё пока поставили на паузу, так как текущее соотношение долга к финансовым показателям наших финансистов устраивает", - сказал Виноградов.

Он отметил, что действенной мерой поддержки автопрома стало решение правительства об отсрочке уплаты утильсбора на конец года. "Плюс еще дополнительная была помощь оказана. Соответственно, это как бы выправило финансовые показатели. То, что нам в этом году отсрочили уплату утильсбора до декабря, значило для нас выручить операционку. Соответственно, мы эти деньги не стали брать в банках и получили фактически за счет собственного ресурса. То, что у нас всё хорошо с точки зрения ситуации с долговой нагрузкой, стало понятно уже в марте. В целом сыграла роль не столько величина долга, сколько соотношение этого долга к генерируемому доходу и тот факт, что в дальнейших прогнозных показателях ожидания по заимствованиям и по доходам у нас срастаются", - сказал Виноградов.

По его словам, в "АвтоВАЗе" рассчитывают на позитивные финансовые результаты по текущему году. "Но остановка программ льготного автокредитования нас немножко уколола – это факт", - добавил Виноградов.

Продажи Lada в РФ, как сообщалось, за I полугодие 2024 года выросли на 51,5% до 217,631 тыс. автомобилей. План производства "АвтоВАЗа" на этот год в начале года был заявлен на уровне 500 тыс. шт., продать на российском рынке компания намеревалась порядка 450 тыс. машин. Соколов в июне сообщал, что фактический выпуск Lada по году может оказаться на 5-10% выше. Финансовую отчетность "АвтоВАЗ" не публикует. В частности, компания подробно не сообщала о финансовых результатах 2023 года.