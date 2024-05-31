Бюджет программ льготных автокредитов в России за 4 месяца выбран на 60%
Бюджет программ льготного автолизинга выбран полностью
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограмм льготного автокредитования в России в январе-апреле 2024 года выбрано на 60% от заложенного на год объема, льготного лизинга - почти полностью, говорится в материалах с парламентских слушаний в Совете Федерации по автопрому, с которыми ознакомился "Интерфакс".
На льготные автокредиты и лизинг в этом году заложено в общей сложности 26,3 млрд рублей. Из этого объема более 60% (19 млрд рублей) были направлены на субсидирование скидок уже в январе-апреле. В частности, на льготы по автокредитам - 10,5 млрд рублей (из заложенных на год 17,3 млрд рублей), что позволило реализовать 37,3 тысячи автомобилей. На лизинг - 8,5 млрд рублей (из 9 млрд рублей соответственно), что простимулировало реализацию 22,6 тысячи машин.
Общий объем финансирования мер господдержки автопрома в 2024 году - включая не только льготные автокредиты и лизинг, но также субсидирование продаж газомоторной техники и госзакупки школьных автобусов, машин "скорой помощи" и общественного транспорта - составляет 44,4 млрд рублей. Предполагается, что господдержка простимулирует продажи всего 114,4 тысячи единиц техники.
В программах стимулирования спроса в автопроме участвуют 12 банков, 11 лизинговых компаний и более 12 российских автопроизводителей техники на газомоторном топливе.
Как сообщалось, совокупные продажи новой автотехники всех типов в стране за 4 месяца 2024 года составили 552,7 тыс. шт. (+71% к тому же периоду 2023 года). В частности, легковых автомобилей с начала года было продано 465 тысячи (+84%), легких коммерческих - 40,4 тысячи (+51%), грузовых - 39,6 тысячи (+6%), автобусов - 7,7 тысячи (+26%).
Программы стимулирования спроса в автопроме России (данные Минпромторга*)
|2020г
|2021г
|2022г
|2023г
|2024г**
|1.1 Льготные автокредиты, млрд руб.
|15,4
|3,9
|9,7
|6,34
|17,3
|1.2 Эффект от меры, тыс. шт.
|199,3
|37,5
|50
|27,5
|70
|2.1 Льготный лизинг, млрд руб.
|12,5
|3,8
|7,3
|9,8
|9
|2.2 Эффект от меры, тыс. шт.
|52
|25,2
|25,7
|36,1
|30
|3.1 Субсидии продаж ГМТ-техники, млрд руб.
|1,3
|4
|4,9
|2,55
|4,95
|3.2 Эффект от меры, тыс. шт.
|5,1
|5,4
|6,5
|4,7
|8
|4.1 Госзакупки автотехники, млрд руб.
|17,2
|15,3
|18,8
|16
|13,1
|4.2 Эффект от меры, тыс. шт
|7,3
|5,8
|4,5
|3,8
|3,2
|ИТОГО (финансирование, млрд руб.)
|46,4
|27
|40,7
|34,7
|44,4
|ИТОГО (эффект от господдержки, тыс. шт.)
|263,7
|73
|86,7
|72,1
|114,4
*- по материалам презентации со слушаний СФ
**- плановые объемы на 2024 год
Таким образом, за 5 лет, начиная с ковидного 2020 года, на меры господдержки спроса в автопроме выделено в общей сложности более 193 млрд рублей, эффект от которых состоит в стимулировании продаж около 610 тысяч единиц автотехники.