Бюджет программ льготных автокредитов в России за 4 месяца выбран на 60%

На льготные автокредиты и лизинг в этом году заложено в общей сложности 26,3 млрд рублей. Из этого объема более 60% (19 млрд рублей) были направлены на субсидирование скидок уже в январе-апреле. В частности, на льготы по автокредитам - 10,5 млрд рублей (из заложенных на год 17,3 млрд рублей), что позволило реализовать 37,3 тысячи автомобилей. На лизинг - 8,5 млрд рублей (из 9 млрд рублей соответственно), что простимулировало реализацию 22,6 тысячи машин.

Общий объем финансирования мер господдержки автопрома в 2024 году - включая не только льготные автокредиты и лизинг, но также субсидирование продаж газомоторной техники и госзакупки школьных автобусов, машин "скорой помощи" и общественного транспорта - составляет 44,4 млрд рублей. Предполагается, что господдержка простимулирует продажи всего 114,4 тысячи единиц техники.

В программах стимулирования спроса в автопроме участвуют 12 банков, 11 лизинговых компаний и более 12 российских автопроизводителей техники на газомоторном топливе.

Как сообщалось, совокупные продажи новой автотехники всех типов в стране за 4 месяца 2024 года составили 552,7 тыс. шт. (+71% к тому же периоду 2023 года). В частности, легковых автомобилей с начала года было продано 465 тысячи (+84%), легких коммерческих - 40,4 тысячи (+51%), грузовых - 39,6 тысячи (+6%), автобусов - 7,7 тысячи (+26%).

Программы стимулирования спроса в автопроме России (данные Минпромторга*)

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г** 1.1 Льготные автокредиты, млрд руб. 15,4 3,9 9,7 6,34 17,3 1.2 Эффект от меры, тыс. шт. 199,3 37,5 50 27,5 70 2.1 Льготный лизинг, млрд руб. 12,5 3,8 7,3 9,8 9 2.2 Эффект от меры, тыс. шт. 52 25,2 25,7 36,1 30 3.1 Субсидии продаж ГМТ-техники, млрд руб. 1,3 4 4,9 2,55 4,95 3.2 Эффект от меры, тыс. шт. 5,1 5,4 6,5 4,7 8 4.1 Госзакупки автотехники, млрд руб. 17,2 15,3 18,8 16 13,1 4.2 Эффект от меры, тыс. шт 7,3 5,8 4,5 3,8 3,2 ИТОГО (финансирование, млрд руб.) 46,4 27 40,7 34,7 44,4 ИТОГО (эффект от господдержки, тыс. шт.) 263,7 73 86,7 72,1 114,4

*- по материалам презентации со слушаний СФ

**- плановые объемы на 2024 год

Таким образом, за 5 лет, начиная с ковидного 2020 года, на меры господдержки спроса в автопроме выделено в общей сложности более 193 млрд рублей, эффект от которых состоит в стимулировании продаж около 610 тысяч единиц автотехники.