Нефть Brent подорожала до $80 за баррель

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения днем ранее, вызванного слабыми статданными из США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по московскому времени составила $80 за баррель, что на $0,48 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,32 (1,6%), до $79,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,49 (0,64%), до $76,8 за баррель. В четверг контракт подешевел на $1,6 (2,1%), до $76,31 за баррель.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пунктов в июне. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение индекса до 48,8 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Слабые данные о деловой активности "усиливают опасения рецессии в США", сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Сизински.

Тем временем ОПЕК+ по итогам заседания накануне подтвердила текущие договоренности по объемам сокращения добычи и также дала "бычий" для рынка среднесрочный сигнал о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначена на 2 октября.