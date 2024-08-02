Apple в III финквартале увеличила выручку на 5%, лучше прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc. в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 11% и повысила выручку на 5%, причем оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 июня, составила $21,45 млрд, или $1,4 в расчете на акцию, по сравнению с $19,88 млрд, или $1,26 на акцию, за сопоставимый квартал предыдущего года.

Выручка увеличилась до $85,78 млрд против $81,8 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,34 на акцию при выручке $84,44 млрд.

Доходы от продажи iPhone в минувшем квартале уменьшились до $39,3 млрд с $39,67 млрд в предшествующем году. В то же время они превысили консенсус-прогноз на уровне $38,64 млрд. При этом доля продаж iPhone в общей выручке компании опустилась до 46%, что является минимумом с 2020 года.

Поступления от реализации компьютеров Mac увеличились до $7,01 млрд с $6,84 млрд (при ожиданиях в $6,97 млрд), планшетов iPad - подскочили до $7,16 млрд с $5,79 млрд (при прогнозе в $6,62 млрд). В то же время доходы от носимых устройств, аксессуаров и устройств для дома сократились до $8,1 млрд по сравнению с $8,28 млрд (эксперты ожидали $7,81 млрд).

В то же время выручка сервисов, включая App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud, увеличилась на 14% и достигла $24,21 млрд, превзойдя прогноз на уровне $24,02 млрд.

Выручка Apple в Китае сократилась на 6,3%, до $14,7 млрд. Аналитики ожидали более умеренного сокращения, до $15,66 млрд. Ранее сообщалось, что Apple потеряла место в топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, проиграв конкуренцию местным производителям.

Компания перестала давать прогнозы во время пандемии коронавируса, однако финансовый директор Лука Маэстри на встрече с инвесторами заявил, что в текущем финквартале темпы роста выручки будут соответствовать подъему показателя в прошлом отчетном периоде, то есть составят порядка 5%. В сервисном сегменте ожидается увеличение выручки более чем на 10%.

Совет директоров утвердил квартальные дивиденды на уровне 25 центов на акцию. Выплаты начнутся 15 августа, реестр акционеров закрывается 12 августа. В прошлом квартале на дивидендные выплаты и выкуп акций было направлено $32 млрд.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах в четверг выросли на 0,6%. С начала года капитализация компании повысилась на 13,4%, до $3,35 трлн.