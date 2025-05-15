Энергетическая компания Engie увеличила квартальную выручку на 5,6%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) увеличила выручку на 5,6% в первом квартале и подтвердила годовой прогноз.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в январе марте составила 23,3 млрд евро против 22 млрд евро годом ранее.

EBITDA повысилась на 0,4% - до 5,4 млрд евро. EBITDA без учета подразделения ядерной энергетики выросла на 1,3% - до 4,9 млрд евро.

EBIT сократилась на 0,9% - до 4,13 млрд евро (без учета подразделений ядерной энергетики - выросла на 0,5%, до 3,72 млрд евро).

Engie подтвердила прогноз на 2025 год и по-прежнему ожидает чистую прибыль от продолжающихся операций в размере от 4,4 млрд до 5 млрд евро, EBIT (без учета ядерной энергетики) - в диапазоне 8-9 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация Engie увеличилась на 19,7% (до 42,8 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 5,9%.