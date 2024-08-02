Правительство разрешило продажу до 500 тысяч тонн зерна из госфонда

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Правительство разрешило в 2024 году продажу из федерального интервенционного фонда до 500 тысяч тонн зерна (товарные интервенции). Распоряжение об этом было подписано 1 августа, сообщает сайт правительства.

Это решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке, объяснили чиновники.

Пшеница, закупленная в ходе закупочных интервенций в 2014-2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки.

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции формируется в ходе закупочных интервенций. Государство закупает продукцию в интервенционный фонд, когда цены на нее снижаются. Тем самым с рынка убирается излишек, а сельхозпроизводители получают необходимую им поддержку. Решение о продаже зерна из интервенционного фонда принимается при росте цен. Насыщение рынка позволяет поддержать его стабильность, объясняется в пресс-релизе.

Последний раз товарные интервенции на рынке зерна проводились в России с перерывами в 2020-2021 годах. В феврале 2022 года Минсельхоз заявил об их завершении. После этого началась подготовка к новым товарным интервенциям "в целях оказания поддержки производителям муки в условиях нестабильной экономической ситуации", сообщало ведомство.

В мае этого года Минсельхоз установил на 2024/2025 сельхозгод минимальные цены для продажи зерна из госфонда. Цена пшеницы 3 класса для проведения товарных интервенций - 17 160 рублей за тонну с НДС и 15 600 рублей без НДС. На пшеницу 4 класса - соответственно 16 610 рублей и 15 100 рублей, на рожь - 12 540 рублей и 11 400 рублей, на ячмень - 14 960 рублей и 13 600 рублей за тонну.

В настоящее время в фонде имеется более 4 млн тонн зерна, значительная часть его - пшеница. Этот объем был закуплен в несколько этапов. С 1 августа по 30 декабря 2022 года было закуплено 3 млн тонн зерна более чем на 47 млрд рублей. С 11 декабря 2023 года по 15 июля этого года (последний день торгов, по данным Национальной товарной биржи) - 1,076 млн тонн на 15,4 млрд рублей. Официальных сообщений о завершении закупочных интервенций не было.

Как заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев, оптимальный объем госфонда должен быть в пределах 3-5 млн тонн.

Как заявил журналистам президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, выпуск зерна интервенционного фонда предназначен для стабилизации цен на сырье для мукомолов, поскольку в себестоимости муки порядка 80% - это зерновая составляющая.

По сути, это превентивная мера, так как пик цен на зерно, по его словам, пройден в конце июня. "На протяжении июля стоимость зерна в основном снижалась в зернопроизводящих регионах. И стоимость муки также снижалась с определенным временным лагом - две-три недели, вслед за стоимостью зерна. В настоящее время цены не столь высоки, как были в начале июня", - сказал он.

"В то же время выпуск зерна интервенционного фонда призван стабилизировать возможный рост цен на зерно и будет способствовать, как минимум, стабилизации цен на муку, а возможно, и их снижению", - заявил Свириденко.

При этом он отметил, что стоимость муки в себестоимости печеного хлеба не превышает 20%. "Поэтому даже существенное колебание цен муку не оказывает серьезного влияния на изменение цен на хлебобулочную продукцию массовых сортов", - уверен глава союза мукомолов.

По данным Росстата, с начала год по конец июля потребительские цены на пшеничную муку выросли на 2,8%, на хлебобулочные изделия из нее - на 6,9%.