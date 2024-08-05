Чистая прибыль "Русагро" по МСФО во II квартале снизилась почти в 4,5 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ГК "Русагро", одного их ведущих агрохолдингов РФ, во втором квартале 2024 года составила 1,745 млрд рублей, что почти в 4,5 раза (на 78%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Скорректированная EBITDA сократилась на 23% до 6,499 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 2% против 13% годом ранее.

Выручка увеличилась на 20% до 70,7 млрд рублей.

Как сообщила компания, на чистую прибыль повлияли переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции, а также динамика курсовых разниц.

Согласно сообщению, чистая прибыль в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в 3,8 раза (на 74%), до 3,485 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA – на 12% до 13,802 млрд рублей, рентабельность по этому показателю – до 10% с 15% год назад. Выручка группы выросла на 30% до 139 млрд рублей.

Как заявил генеральный директор группы Тимур Липатов, слова которого приведены в пресс-релизе, в первом полугодии выручка выросла вслед за ростом объемов производства масла наливом и шрота в масложировом бизнесе, а также в связи с консолидацией результатов группы "НМЖК" начиная со второй половины 2023 года.

"Динамика цен на рынке свинины также положительно повлияла на совокупную выручку. Уменьшение выручки сахарного сегмента обусловлено снижением объемов реализации за счет более низкого переходящего остатка сахара и резервирования объемов для будущих поставок по долгосрочным контрактам с высокой доходностью, - сказал он. - Снижение выручки сельскохозяйственного сегмента связано с затяжной уборкой в 2022 году на фоне неблагоприятных погодных условий, которая привела к смещению продаж на первое полугодие 2023 года".

По его словам, "масложировой и мясной бизнесы демонстрируют увеличение скорректированного показателя EBITDA совокупно на 92% с учетом конъюнктуры рынка и ростом общей эффективности бизнеса". В сахарном сегменте скорректированный показатель EBITDA снижается из-за реализации сахара, произведенного в зимние месяцы по более высокой себестоимости. Сельскохозяйственный сегмент также показал снижение этого показателя.

Вместе с тем Липатов отметил, что компания "продолжает демонстрировать положительную динамику по чистому долгу, который снизился на 7%". Соотношение чистый долг к скорректированному показателю EBITDA также улучшилось и по итогам полугодия составило 1,13.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15% до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA – на 26% до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль – более чем в 7 раз до 48,7 млрд рублей.

Земельный банк группы составляет 689 тыс. га. Активы компании расположены в 15 регионах РФ.