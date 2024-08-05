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Ведущий производитель мяса индейки в РФ "Дамате" ликвидирует ростовский "Урсдон"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ГК "Дамате", ведущий производитель мяса индейки в РФ, ликвидирует структуру в Ростовской области – ООО "Родительское собрание индейки" (бывшее название – ООО "Урсдон"), говорится в сообщении "Дамате".

"Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО "Родительское стадо индейки" принято решение о добровольной ликвидации. Назначена ликвидационная комиссия", - говорится в сообщении.

Срок ликвидации предприятия – до 31 января 2025 года.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО "Урсдон" (ранее входило в агрохолдинг бизнесмена Вадима Ванеева "Евродон") процедуру наблюдения по заявлению ВЭБа и включил требования банка в размере 10,1 млрд рублей в третью очередь реестра кредиторов. В июле того же года суд признал "Урсдон" банкротом и открыл конкурсное производство.

В июле 2023 года ООО "Ломан 2" (Ростовская область, структура ГК "Дамате") как основной конкурсный кредитор ООО "Урсдон" приняло решение о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве "Урсдона". В сентябре 2023 года Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО "Урсдон" в связи с заключением мирового соглашения. Согласно мировой, должник будет выплачивать основной долг в размере 29 млрд 236 млн рублей в период до 31 декабря 2025 года.

Ванеев в начале 2000-х годов создал два долгое время лидировавших на рынке птицеводческих проекта – "Евродон" и "Донстар", которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах. Однако после потерь, вызванных тремя вспышками птичьего гриппа в 2016-2018 годах, в августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года управление предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу.

В апреле 2020 года госкорпорация продала контроль Россельхозбанку (в сделке было задействовано ООО "Ломан 2"), а эта кредитная организация сдала имущественный комплекс "Евродона", признанного банкротом, в аренду другому агрохолдингу, занимающемуся производством мяса индейки - ГК "Дамате".

По данным ЕГРЮЛ на 5 августа, 99% доли в уставном капитале ООО "Родительское собрание индейки" принадлежит ООО "Ломан 2". Оставшаяся часть принадлежит ООО "Агропромышленный комплекс "Дамате".

"Дамате" развивает несколько направлений агробизнеса. Помимо производства индюшатины, занимается производством баранины и утятины, молочным животноводством. Активы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, Северо-Кавказском федеральном округе. В Санкт-Петербурге запущено производство рубленых полуфабрикатов. Земельный фонд составляет более 100 тыс. га в регионах присутствия.

Дамате ГК "Дамате" ООО "Урсдон" ООО "Родительское собрание индейки" Ростовская область
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