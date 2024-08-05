Ozon во II квартале нарастил оборот на 70% - до 633 млрд руб.

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon во II квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 70% - до 633,2 млрд рублей, сообщила компания.

Консолидированная выручка группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 30% - до 122,53 млрд рублей.

Результаты оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали GMV в 641,7 млрд рублей, а выручку - в 126 млрд рублей.

Рост GMV в Ozon объясняют результатами предпринимателей. Так, количество продавцов по итогам квартала увеличилось на 60%, превысив 550 тыс., при этом доля GMV продавцов в обороте Ozon достигла 86,1% против 82,6% годом ранее.

Количество активных покупателей во II квартале выросло на 30% - до 51,1 млн, число заказов - на 60%, достигнув 334,8 млн.

Динамику выручки в Ozon связывают с растущими рекламными доходами и увеличением процентной выручки финтех-сегмента.

Выручка от продажи товаров повысилась во II квартале на 12% - до 41,6 млрд рублей.

Доходы от оказания услуг выросли на 30%, до 71,1 млрд рублей. В частности, выручка от комиссий увеличилась на 3% - до 37,7 млрд рублей (с IV квартала 2023 года продавцы напрямую оплачивают стоимость услуг сторонних поставщиков, выручка Ozon учитывает только комиссию площадки за организацию предоставления этих услуг), рекламная выручка показала рост на 86% - до 27,6 млрд рублей.

Процентная выручка (включает выручку от начисления процентов и комиссионных по финансовым активам финтеха) увеличилась в 4 раза - до 9,8 млрд рублей.

При этом Ozon получил отрицательную скорректированную EBITDA по итогам отчетного квартала в 658 млн рублей против положительного показателя в 62 млн рублей за II квартал 2023 года. Сокращение показателя в компании объясняют инвестициями в развитие и ростом затрат на операционный персонал.

В структуре скорректированной EBITDA сегмент e-commerce показал отрицательный результат в 6,5 млрд рублей, а финтех - положительный результат в 5,9 млрд рублей.

При этом база активных пользователей финтех-сегмента увеличилась на 74% - до 24 млн.

Убыток Ozon за период составил практически 28 млрд рублей против 13,1 млрд рублей убытка во II квартале 2023 года.

"Чистые финансовые расходы увеличились во II квартале 2024 года более чем вдвое год к году в результате роста процентных обязательств и повышения стоимости заемных средств по нашим долговым обязательствам, ставки по которым привязаны к ключевой ставке Банка России. Это частично повлияло на увеличение убытков во втором квартале 2024 года на 14,9 млрд рублей год к году", - отмечается в пресс-релизе.

Операционные расходы Ozon выросли на 56% вследствие масштабного запуска маркетинговых и рекламных кампаний во II квартале 2024 года, и достигли 28,7 млрд рублей. В связи с расширением кредитных операций финтеха резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам сегмента составил 1,5 млрд рублей, отметили в компании.

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности при этом достиг 41,8 млрд рублей против 10,4 млрд рублей годом ранее.

На 30 июня объем денежных средств и их эквивалентов составили 164,7 млрд рублей (включая 113,3 млрд рублей, относящихся к финтеху) по сравнению с 165,7 млрд рублей на 31 марта 2024 года.