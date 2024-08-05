Continental задумалась о выделении убыточного подразделения автомобильной электроники

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Германский производитель шин и других автокомпонентов Continental AG сообщил, что может выделить в отдельную компанию бизнес по производству автомобильной электроники.

После стратегического обзора деятельности руководство компании решило провести дополнительное углубленное изучение возможности выделения сегмента автоэлектроники (Automotive). Две независимые компании позволят полностью использовать потенциал роста Continental.

Окончательное решение будет принято в четвертом квартале 2024 года. В случае одобрения вопрос о разделении бизнеса и листинге будет вынесен на годовое голосование акционеров 25 апреля 2025 года. Выделение сегмента планируется завершить до конца следующего года, новая компания будет иметь листинг на Франкфуртской фондовой бирже, также как и Continental.

"Выделение Automotive имеет потенциал для создания конкурентных возможностей, повышения гибкости и прозрачности, - полагает председатель наблюдательного совета Continental Вольфганг Райцле. - Кроме того, инвесторы смогут вкладывать средства в компанию, специализирующуюся исключительно на автомобильной электронике".

Automotive по итогам 2023 года получила выручку около 20,3 млрд евро, но подразделение является убыточным. В нем работает около 100 тысяч человек.

Выручка двух прибыльных подразделений компании - Tires (выпуск шин) и ContiTech (производство приводных ремней) - в 2023 году составила соответственно 14 млрд евро и 6,8 млрд евро. В них также работает около 100 тысяч сотрудников.

С начала 2024 года капитализация Continental упала на 30,5% (до 10,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 2%.