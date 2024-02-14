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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Увольнения в Continental затронут свыше 7 тысяч человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Германская компания Continental AG намерена уволить около 7,150 тыс. сотрудников в рамках анонсированного ранее сокращения штата.

Как говорится в пресс-релизе компании, 1,750 тыс. рабочих мест подлежат сокращению в сфере НИОКР, остальные 5,4 тыс. затронут административных работников. Порядка 40% запланированных увольнений пройдут в Германии.

Как сообщалось ранее, Continental рассчитывает сократить расходы примерно на 400 млн евро в год.

Штат Continental на конец сентября прошлого года составлял 203 тыс. человек.

Котировки акций компании снижаются на 0,5% в ходе торгов в Германии в среду. За последние три месяца капитализация Continental увеличилась на 9% до 15,3 млрд евро.

Continental
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