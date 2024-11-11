Германская Continental в III квартале нарастила чистую прибыль на 63%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG в третьем квартале сократил выручку на 4%, однако повысил чистую прибыль на 63%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 486 млн евро по сравнению с 299 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Показатель EBIT вырос до 751 млн с 461 млн евро, рентабельность по этому показателю увеличилась до 7,6% с 4,5%.

Выручка Continental понизилась до 9,83 млрд евро с 10,24 млрд евро годом ранее.

В текущем году компания теперь ожидает получить выручку в размере 39,5-42 млрд евро. Предыдущий прогноз предусматривал показатель на уровне 40-42,5 млрд евро.

Главный исполнительный директор Continental Николай Сетцер отметил, что сегмент автоэлектроники (Automotive) выполняет требования, необходимые для его выделения в самостоятельную компанию до конца 2025 года. Впрочем, возможность такого выделения еще рассматривается, добавил CEO.

Акции Continental в понедельник дорожают на 7,5%.