Аналитики отметили сохранение чувствительности рынка РФ к ценам на нефть

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций сохраняет чувствительность к ухудшению внешнего фона через цены на сырье, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. Рост вероятности рецессии в США может стать существенным негативным фактором для сырья, в том числе нефти, отмечает она в своем комментарии.

"Снижение цен на нефть чувствительно для рубля (10% в нефти переносится в 3% изменения курса) и инфляции, умеренно негативно для экономической активности через экспорт. Это может оказывать давление на бюджет и ставки ЦБ. Впрочем, тренд в сырьевых рынках еще не определен и будет зависеть в том числе от геополитики, действий ОПЕК+ и фактического глобального спроса", - пишет эксперт брокера.

Схожего мнения придерживается и начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. "Для российского рынка акций, в условиях его изоляции от Запада, ключевым из проявлений ухудшения внешнего фона является развитие ситуации на нефтяном рынке, где котировки Brent пытаются уйти ниже $76 за баррель", - отмечает он в своем аналитическом материале.

По его оценкам, дальнейшее снижение цены нефти в условиях крепкого рубля может привести к падению стоимости ключевых "фишек" российского нефтегазового сектора, таких как "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" и "Роснефть". "Курсы их акций могут потерять около 3-5%, что ставит под вопрос удержание индексом МосБиржи диапазона 2800-2850 пунктов", - прогнозирует Локтюхов.

В "Т-Инвестициях" между тем обращают внимание еще на один канал, посредством которого глобальные тренды могут оказывать влияние на российский рынок, а именно настроения инвесторов: хотя Россия во многом изолирована от внешних факторов, российские инвесторы также могут быть чувствительны к негативу с внешних площадок. Как полагает Донец, текущая турбулентность может увеличивать осторожность инвесторов и поддерживать выбор в пользу коротких инструментов или инструментов с плавающими ставками. "Но российский рынок акций не выглядит перекупленным и уже показал здоровую коррекцию, что должно ограничить негатив", - подчеркивает она.

В целом, напоминает Донец, исторически российский фондовый рынок сильно реагировал на тренды глобальных площадок, включая самую большую - рынок США. Сейчас же ситуацию отличает два момента: во-первых, это то, что на российский рынок не будет напрямую влиять поведение международных инвесторов - заморозка их позиций в 2022 году делает их отток (как и приток) фактически невозможным или очень ограниченным. Во-вторых, российский рынок акций уже показал значительную коррекцию в последние два месяца и выглядит скорее недооцененным к фундаментальным значениям, чем перегретым (в отличие от рынка США).

По мнению инвестиционного стратега брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, эффект от внешней турбулентности будет заметен и на российском рынке акций. "Во-первых, общий контекст способен усилить коррекционные настроения на рынке. Во-вторых, дружественные нерезиденты и часть российских инвесторов могут продолжить продавать российские активы, поскольку получили возможность вложить в подешевевшие глобальные активы", - говорится в его комментарии. Большее же влияние на российский рынок оказывает ситуация на сырьевых рынках, отмечается в нем.

"Нефть и металлы дешевеют на фоне все большего числа признаков замедления экономики Китая. Индексы деловой активности в Китае за июль - ниже 50%, это указывает на спад в секторе. А именно промышленность КНР предъявляет основной спрос на сырье в мире. Акции российских компаний-производителей горнодобывающего, металлургического и нефтегазового секторов могут оставаться под давлением", - пишет Клещев.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились в понедельник, причем падение японского Nikkei 225 стало максимальным с "черного понедельника" в октябре 1987 года. Упали американские фондовые индексы в начале торгов на фоне общего ухода инвесторов от риска. Standard & Poor's 500 опустился на 170,56 пункта (3,19%) - до 5176 пунктов. Nasdaq Composite упал на 668,58 пункта (3,99%) и составил 16107,58 пункта.

Обвал мировых рынков акций вызван возросшими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Однако, считает Донец, несмотря на коррекцию рынков, говорить о начале настоящей "посадки" экономики США "более чем преждевременно".

"Уточнить картину позволят данные июля и августа. К тому же, теперь почти гарантированное снижение ставки ФРС США в сентябре должно будет оказать поддержку рынку. В то же время, учитывая, что два других "кита" мировой экономики - Китай и Европа - уже находятся в непростой экономической ситуации, игнорировать риски замедления глобального роста рынков совсем не стоит", - пишет она.