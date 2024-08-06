Европейские рынки акций завершили торги резким снижением

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник резким снижением на фоне глобальной распродажи рисковых активов.

Обвал мировых рынков акций вызван ростом опасений рецессии в США и в других регионах мира под давлением высоких процентных ставок. Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу, резко увеличили беспокойство инвесторов в отношении перспектив экономики США.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в понедельник упал на 2,17% - до 487,05 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 2,04% - максимально с марта 2023 года, германский DAX - на 1,82%, французский CAC 40 - на 1,42% (до минимума с ноября), итальянский FTSE MIB - на 2,27%, испанский IBEX 35 - на 2,34% (до самой низкой отметки почти за четыре месяца).

Согласно окончательным данным HCOB и S&P Global, опубликованным в понедельник, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в июле уменьшился до минимальных за пять месяцев 50,2 пункта по сравнению с 50,9 пункта в июне. Индикатор активности в сфере услуг снизился до 51,9 пункта с 52,8 пункта.

Сводный PMI во Франции в июле вырос до 49,1 пункта против 48,8 пункта месяцем ранее. Однако значение индикатора было пересмотрено с понижением с предварительно объявленных 49,5 пункта.

В Германии сводный PMI опустился до минимальных за четыре месяца 49,1 пункта с 50,4 пункта в июне.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 в понедельник стали бумаги горнодобывающей компании Aurubis AG, подешевевшие на 11,9%.

Резкое снижение также показали акции банков, нефтегазовых компаний, автопроизводителей и представителей сектора товаров класса "люкс".

Капитализация французского Societe Generale, объявившего о продаже подразделений в сфере Private Banking в Британии и Швейцарии за 900 млн евро, уменьшилась на 1,7%.

Бумаги BNP Paribas подешевели на 1,8%, Credit Agricole - на 1,7%, Barclays - на 1,4%, Santander - на 1,6%, Deutsche Bank - на 2,6%, Commerzbank - на 2,4%, Intesa Sanpaolo - на 1%, UniCredit - на 2,5%.

Котировки акций BP Plc, TotalEnergies, Equinor и Shell снизились соответственно на 3,1%, 2,7%, 2,8% и 3%.

Рыночная стоимость Bayerische Motoren Werke AG упала на 2,7%, Volkswagen - на 2,5%, Porsche - на 2,6%, Mercedes-Benz - на 2,4%, Renault - на 3,8%, Stellantis - на 2,6%.

Стоимость бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton уменьшилась на 1%, Kering - на 2,6%, Pernod Ricard - на 0,5%.

Котировки бумаг представителей полупроводниковой отрасли не показали единой динамики. Акции STMicroelectronics упали в цене на 4%, а бумаги ASML и ASM International отыграли падение, завершив торги повышением на 1,2% и 0,6%.

Лидером роста по итогам торгов стали бумаги компании OCI NV, работающей в сфере недвижимости. Они подорожали на 13,1%. Уверенный подъем также показали акции Infineon Technologies и Hugo Boss, стоимость которых повысилась на 1,3%.