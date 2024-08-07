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Промпроизводство в Германии в июне выросло сильнее прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Германии в июне 2024 года объем промышленного производства вырос на 1,4% к маю, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1%, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в мае промпроизводство в Германии уменьшилось на 3,1%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

Восстановление промпроизводства в ФРГ в июне обусловлено, в частности, ростом в автомобильной промышленности (+7,5%) после майского спада (-9,9%).

Производство продуктов питания тем временем сократилось в позапрошлом месяце на 5,3%.

Выпуск средств производства в июне вырос на 2,5%, промежуточных товаров - на 2,1%, потребительских товаров - снизился на 2,4%.

Объемы строительства увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии повысилась на 2,9%.

Объем промпроизводства в Германии в июне был на 4,1% ниже, чем годом ранее.

Destatis Германия
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