ФНБ в июле сократился на 324 млрд рублей до 12,277 трлн рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 277 млрд 510,9 млн рублей (эквивалент $142,216 млрд), или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 июля объем фонда составлял 12 трлн 601 млрд 672,4 млн рублей (эквивалент $146,962 млрд), или 7% ВВП. Таким образом, в июле он сократился на 324,2 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 4 трлн 665 млрд 93,9 млн рублей, или $54,038 млрд, что соответствует 2,4% ВВП. Месяцем ранее они были на уровне 4,603 трлн рублей, или $53,684 млрд, что соответствует 2,6% ВВП, на 1 июня составляли 5,046 трлн рублей, или $56,2 млрд (2,8% ВВП), на 1 мая - 5,172 трлн рублей, или $56,355 млрд (2,9% ВВП), на 1 апреля - 5,087 трлн рублей, или $55,083 млрд (2,8% ВВП), на 1 марта - 5,045 трлн рублей, или $54,911 млрд (2,8% ВВП), на 1 февраля - 4,907 трлн рублей, или $54,958 млрд (2,7% ВВП), на 1 января - 5,012 трлн рублей, или $55,88 млрд (3,3% ВВП).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в июле продолжил сокращаться, составив 298,840 тонны против 303,579 тонны на начало месяца (329,705 тонны на начало июня). Ранее снижение объема золота Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью – произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ составил 226,533 млрд. Также на счетах ФНБ размещено 368,5 млн рублей.

В июле средства ФНБ в сумме 3,87 млрд рублей были размещены в облигации АО "ГТЛК" для финансирования проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", в сумме 914,2 млн рублей – на программу льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Еще 500 млн рублей вложены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" под проекта строительства ЦКАД.

На субординированном депозите в ВЭБе размещено 26,88 млрд руб. на проект строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге (на срок до декабря 2048 года с ежегодной уплатой процентов по ставке 6%). Кроме того, 939,5 млн и 300,5 млн рублей соответственно размещены на депозиты для финансирования развития общественного транспорта в Липецке и Курске (до декабря 2042 года с ежеквартальной уплатой процентов по 5% годовых). Еще 917,7 млн рублей направлены на депозит в целях финансирования проекта ВЭБа "Обновление подвижного состава ГУП "Петербургский метрополитен" на срок до августа 2047 года с ежемесячной уплатой процентов по 5% годовых.

В июле ООО "НЛК-Финанс" в соответствии с эмиссионной документацией погасило 1,5% от номинала облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ, в результате чего на счет по учету средств фонда в ЦБ зачислено 804,7 млн рублей. От частичного погашения облигаций ГТЛК поступило 80,8 млн рублей.

ВЭБ в июле досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования проектов по приобретению вагонов московского метро, в сумме 303,5 млн рублей.

По состоянию на конец июля на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 689,4 млрд рублей, на субординированном депозите в Газпромбанке – 38,434 млрд рублей, в евробонды Украины – $3 млрд. Также в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" размещено 469,25 млрд рублей, "НЛК-Финанс" – 287,02 млрд рублей, ООО "Авиакапитал-Сервис" – 175,39 млрд рублей, ППК "Фонд развития территорий" – 132,4 млрд рублей, ГТЛК – 142,82 млрд рублей, ООО "ВК" – 60 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" – 247,32 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" – 4,050 млрд рублей, других российских эмитентов – 16 млрд рублей, $1,875 млрд 3 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка – 3,272 трлн руб., ВТБ - 115 млрд руб., "Аэрофлота" - 128,207 млрд руб., ДОМ.РФ - 137 млрд руб., ГТЛК - 58,334 млрд руб.; привилегированные акции РЖД - 722,141 млрд руб., АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд руб., ВТБ - 214,038 млрд руб., Газпромбанка - 164,954 млрд руб. и Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) - 25 млрд руб.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 июля 2024 г. составила $68,3 млн , что эквивалентно 5,89 млрд руб.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за период с 1 января по 31 июля по остаткам средств на счетах в иностранной валюте составили минус 166,5 млрд рублей, в золоте в Банке России - 226,524 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - минус 10,075 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 6,784 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, в 2024 г. составил 46,46 млрд руб., или $517,8 млн.