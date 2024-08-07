Минфин сообщил о вложении 3 млрд юаней из ФНБ в корпоративные облигации

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния на 3 млрд юаней в июле были размещены в облигации, сообщил Минфин.

Ведомство не уточняет, чьи это облигации, обозначая их как "ценные бумаги иных российских эмитентов".

"Интерфакс" обратился в Минфин за комментарием.

На эту же сумму - 3 млрд юаней - сократился за июль объем средств на счетах ФНБ в юанях: с 229 млрд 532,6 млн до 226 млрд 532,6 млн.

До сих пор Минфин не раскрывал информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов.