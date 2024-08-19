Индия в июне сократила импорт нефти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Индия в июне 2024 года импортировала 18,55 млн тонн нефти - на 7,6% меньше, чем в июне 2023 года, сообщило Министерство торговли страны. В денежном выражении поставки составили $11,311 млрд (+12,5% г/г и -29,1% к маю).

Месяцем ранее страна закупила 25,5 млн тонн. Таким образом, к маю 2024 года импорт снизился на 27,2%.

Россия поставила 7,82 млн тонн (-18% к маю, -12,2% к июню 2023 года), Ирак - 3,55 млн тонн (-40% к маю и -7,6% к июню-2023), Саудовская Аравия - 2,12 млн тонн (-8,6% к маю и -14,8% к июню-2023). Объемы сделок в денежном выражении - $4,67 млрд, $2,08 млрд и $1,37 соответственно.

В целом за шесть месяцев Индия импортировала 129,16 млн тонн нефти (в денежном выражении - $78,32 млрд), что сопоставимо с уровнем аналогичного периода прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырьё из РФ пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).