Цены на нефть усилили подъем после выхода данных о запасах в США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть эталонных марок усилился после выхода данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 по московскому времени повысились на $1,95 (на 2,6%) - до $78,43 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,03 (на 2,8%) и торговались на уровне $75,23 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей - до 429,32 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения запасов нефти на 0,4 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей. При этом они прогнозировали рост резервов дистиллятов на 0,2 млн баррелей.

Консенсус-прогноз S&P Global Commodity Insights предполагал сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.