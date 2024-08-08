Brent подорожала до $78,41 за баррель

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в четверг после активного подъема днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов нефти в США.

К 8:04 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на $0,08 (0,1%), до $78,41 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,85 (2,4%), до $78,33 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,19 (0,25%), до $75,42 за баррель. В среду контракт подорожал на $2,03 (2,8%), до $75,23 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

"Накануне был еще один сильный день для мировых цен на нефть, которые продолжают восстанавливаться после обвала в пятницу и понедельник. Это связано с общей ситуацией на рынке, где опасения рецессии, вызвавшие волатильность в начале недели, несколько спали", - написал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.