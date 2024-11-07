Квартальная выручка Beyond Meat выросла впервые с 2022 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat Inc. сократил чистый убыток в третьем финансовом квартале в 2,7 раза, увеличив выручку впервые с 2022 года.

За квартал, который завершился 28 сентября, чистый убыток компании составил $26,6 млн, или $0,41 в расчете на акцию, по сравнению с $70,5 млн, или $1,09 на акцию, годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальный чистый убыток Beyond Meat на уровне $0,48 на акцию.

Выручка компании в отчетном квартале увеличилась на 7,6% - до $81 млн. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $80,1 млн.

Продажи в объемном выражении уменьшились на 7%, при этом доход в расчете на фунт продукции вырос на 15,8%.

Выручка Beyond Meat в США повысилась на 15%, за рубежом - снизилась на 2,2%.

Компания ухудшила прогноз выручки на весь текущий финансовый год до $320-330 млн с ожидавшихся ранее $320-340 млн.

С начала 2024 года капитализация Beyond Meat снизилась на 26%.