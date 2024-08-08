В Сбербанке допустили, что возможное повышение ставки ЦБ не повлияет на его прогнозы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк готов к повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, регулярно проводит стресс-тесты. Обэтом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции в четверг.

"Готовы ли мы к повышению потенциальному? В целом да. Мы постоянно делаем стресс-тесты, смотрим, на какие отрасли, на каких клиентов возможно наибольшее негативное влияние, и так или иначе готовимся к этому влиянию, минимизируя для себя и для клиентов тоже его последствия", - сказал Скворцов.

"Даже если будет повышение еще одно (ставки ЦБ - ИФ) до 20%, я не думаю, что после этого возникнет необходимость менять наши прогнозы, которые мы сегодня озвучили", - отметил он.

В целом банк исходит из того, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне в 18% до конца 2024 года. ЦБ в июле повысил ставку до 18% с 16%.

Сбербанк в четверг повысил прогноз по рентабельности капитала на 2024 год: ждет ее свыше 23% против более 22% ранее.

Прогноз по чистой процентной марже на 2024 год сохранен на уровне свыше 5,7%, достаточности базового капитала – более 13,3%. Стоимость риска в 2024 году по-прежнему ожидается в районе 100-110 базисных пунктов.

"Маржа для нас один из самых ключевых параметров с точки зрения результатов. В целом нам во втором квартале удалось удержать маржу от снижения. Мы видим по сектору, по многим крупным банкам в России, что практически у всех показатель снижается, и это крайне трудная задача в сегодняшних условиях, в условиях высокой конкуренции за привлеченные средства удерживать маржинальность", - заявил Скворцов.

В третьем квартале банк ожидает влияния двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку марже окажут повышение ключевой ставки (положительная чувствительность Сбербанка к повышению процентной кривой составляет порядка 10 млрд рублей) и более быстрая переоценка стоимости кредитов по сравнению со стоимостью пассивов. С другой стороны, негативным фактором для маржи станет выплата банком дивидендов в конце июля.

Говоря о движении маржи банка после того, как ЦБ приступит к циклу смягчения денежно-кредитной политики, топ-менеджер отметил, что сейчас прогноз включает "достаточно много неизвестных". Самая главная их них – скорость снижения ключевой ставки.

"В целом все банки ждут снижения ставок, потому что сегодня те ставки, которые банки дают клиентам, в общем крайне высокие, и долго в такой ситуации банкам существовать трудно. Платить ставку такую же, которую ты даешь по кредиту, своему клиенту на депозит, довольно трудно, особенно учитывая необходимость выполнения нормативов ликвидности, необходимость выполнения обязательств по фонду обязательных резервов, по выплатам в АСВ. Наверное, можно предполагать, что при постепенном снижении ставок какое-то небольшое восстановление, улучшение маржинальности будет происходить в этот период", - заявил Скворцов.